Первоначальная мощность TAP выделена компаниям, транспортирующим газ

Краткосрочная мощность зарезервирована на 25-летний период эксплуатации

Цены на природный газ, транспортируемый по Трансадриатическому газопроводу (TAP), во многих случаях не привязаны к цене на нефть, как это обычно бывает с контрактами "бери или плати".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Euractiv заявил руководитель отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов.

По его словам, в Италии, например, это могло бы обеспечить большую гибкость и более быструю реакцию на изменения в фундаментальных рыночных принципах в отношении текущих контрактов, питающих итальянскую газовую систему, тем самым обеспечивая более быстрое восстановление предприятий, которые по-прежнему платят более высокую стоимость за энергию, чем их европейские коллеги.

В. Вейсалов отметил, что первоначальная мощность TAP - около 10 млрд кубометров в год - уже передана компаниям, осуществляющим транспортировку природного газа с месторождения "Шахдениз" в соответствии с контрактами на транспортировку газа, подписанными в 2013 году, и с положениями TPA (доступ третьих сторон), предоставленном соответствующими регулирующими органами: "TAP зарезервировал около 5 процентов первоначальной мощности для краткосрочного заказа. Это в дополнение к уже заказанной вместимости. Краткосрочная мощность зарезервирована на 25-летний период эксплуатации”.

Напомним, что на днях, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь Южного газового коридора, связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.