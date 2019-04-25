Белоруссия частично возобновила поставки топлива на Украину и в Польшу

Белоруссия частично возобновила поставки дизельного топлива и бензина на Украину и в Польшу.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. т дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильного бензина также в направлении украинского рынка", - отметил зампредседателя белорусского концерна.

Сизов назвал позитивной ситуацию с поставкой "чистой нефти от Сургута на "Нафтан". "Нафтан сейчас работает на загрузке 12 тыс. тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ на сегодня перерабатывает 18 тыс. тонн в сутки", - сказал зампредседателя концерна.

По его словам, "данные объемы переработки нефти позволили создать необходимый страховочный запас нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка". "Нами также было принято решение удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов", - сказал Сизов. Он уточнил, что в настоящее время переработка нефти на двух белорусских НПЗ составляет около 50% от тех объемов, которые перерабатывались до поставки некачественной российской нефти.

Со своей стороны Белорусская нефтяная компания (БНК) сообщила, что в ближайшие три-четыре дня поставит украинским покупателям дизельное топливо и бензин, несмотря на сложную ситуацию с поставками российской нефти. "Сегодня начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным в рамках действующих контрактов", - говорится в сообщении. При этом БНК отмечает, что "продолжает работать в условиях форс-мажорных обстоятельств".

Зампредседателя концерна отметил, что Минск в ситуации с поставкой некачественной российской нефти оценивает свои потери на данный момент примерно в $100 млн. "Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодняшний день они составляют порядка $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов", - отметил замглавы "Белнефтехима".

Сизов сообщил, что представители "Транснефти" 26 апреля прибудут в Белоруссию для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием поставок российской нефти. "На завтра у нас запланированы переговоры с компанией "Транснефть", они приглашены в Минск, на площадке концерна "Белнефтехим" такие переговоры состоятся. Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", - отметил представитель концерна.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает получить "конкретную информацию о времени прихода "чистой" нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы". По его словам, Минск видит, каким образом "может быть вытеснена нефть из загрязненных участков от Унечи до Полоцка". "Мы сформулируем свои предложения и передадим российский стороне. В первую очередь они направлены на то, чтобы очистить нефтепровод в направлении Новополоцка и обеспечить по нему поставку чистой нефти, когда она придет с нефтеперекачивающей станции Унечи", - сказал Сизов.

Зампредседателя концерна уточнил, что Белоруссия продолжает прокачку нефти в направлении Украины по нефтепроводу "Дружба". "Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов. По мере изменения информации мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - отметил он.