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Пекин начал осваивать крупное месторождение газа

Пекин начал осваивать крупное месторождение газа Цель проекта - обеспечить возрастающий спрос на углеводороды динамично развивающегося южного региона страны
Энергетика
8 мая 2021 г. 19:11
Пекин начал осваивать крупное месторождение газа

Китайская нефтедобывающая компания Offshore Oil Engineering приступила к освоению нового крупного месторождения природного газа Liuhua 29-2 в восточной акватории Южно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По его данным, цель проекта - обеспечить возрастающий спрос на углеводороды динамично развивающегося южного региона страны - провинции Гуандун, а также специальных административных регионов КНР Гонконга и Макао.

Ожидается, что в 2021 году месторождение обеспечит добычу порядка 420 млн кубометров газа.

По данным управления геологической разведки провинции Хайнань, запасы газа на шельфе в Южно-Китайском море составляют как минимум 58 трлн кубометров, а нефти - 29 млрд тонн. Согласно официальным подсчетам, для освоения пока доступны только 4 трлн куб. метров и 2 млрд тонн соответственно.

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Версия на английском языке Beijing begins developing large gas field

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