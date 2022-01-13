Парвиз Шахбазов: За счет ветряной станции "Хызы-Абшерон" будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа

Заложенная сегодня новая ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт будет иметь особое значение для энергосистемы Азербайджана. Она будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, в результате чего будет сэкономлено

Заложенная сегодня новая ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт будет иметь особое значение для энергосистемы Азербайджана. Она будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, в результате чего будет сэкономлено 220 миллионов кубометров природного газа и предотвращено 400 тысяч тонн выбросов углерода.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции с участием министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза бин Салмана Аль-Сауда.

"Глава государства поставил перед энергосистемой Азербайджана цель - к 2030 году 30% наших генерирующих мощностей станут альтернативными, то есть возобновляемыми источниками энергии, и поэтому в этом направлении предпринимается ряд конкретных шагов, и сегодняшний проект является одной из работ в этом направлении", - сказал министр.