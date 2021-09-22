Парвиз Шахбазов выступил на конференции Gastech 2021 в Дубае

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в выставке и конференции “Gastech 2021”.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в выставке и конференции Gastech 2021.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, Gastech 2021 проходит 21-23 сентября текущего года в Дубае, с участием более 300 высокопоставленных должностных лиц, в том числе политиков, бизнесменов и экспертов.

Министр выступил на панели "Политика поддержки ускоренного расширения цепочки поставок водорода" и подчеркнул, что изменение климата является реальностью, требующей энергетический переход, и подчеркнул важность срочного расширения использования “зеленой энергии” для достижения баланса между энергетической и экологической безопасностью. Было отмечено, что эффективность перехода на возобновляемую энергию требует широкого диалога между производителями и потребителями энергии.

Шахбазов рассказал о мерах, осуществляемых в Азербайджане в связи с энергетическим переходом, проектах и перспективах в области возобновляемой энергии.

“Цель Азербайджана, являющегося экспортером традиционных энергоресурсов, до 2030 года довести долю возобновляемой энергии в производственных мощностях до 30%. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев определил достижение "чистой окружающей среды" и превращение Азербайджана в страну "зеленого роста" как один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития, что свидетельствует о приверженности нашей страны курсу на энергопереход”, - сказал министр.

Было отмечено, что в последнее время в Азербайджане были подписаны инвестиционные контракты с ведущими международными компаниями в области ветровой и солнечной энергии, а также в ближайшее время планируется проведение аукционов на возобновляемые источники энергии.

В рамках мероприятия министр энергетики Парвиз Шахбазов провел ряд встреч, а также принял участие в церемонии награждения Gastech Awards 2021, где Трансадриатический газопровод (TAP) стал победителем в номинации проект года по транспортировке природного газа.

Отметим, что на выставке Gastech большим стендом представлена и государственная нефтяная компания Азербайджана.