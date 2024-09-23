О нас

Парвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg

Парвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg в Гамбурге 24 сентября.
Энергетика
23 сентября 2024 г. 11:36
Парвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg в Гамбурге 24 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, он находится с визитом в Германии.

В мероприятии примут участие также официальные лица из европейских стран, представители WindEurope, Nordex Group, Landwind Group, Enterprise Singapore и других компаний в сфере ветроэнергетики.

На открытии мероприятия планируется выступление П.Шахбазова на тему "Инвестиции и глобальное сотрудничество", а на сессии "Энергетический переход" - на тему "Стратегия экспорта зеленой энергии Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani minister to participate in Wind Energy Hamburg event
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov "Wind Energy Hamburg" tədbirində iştirak edəcək

Другие новости из категории

Азербайджан в январе-июле 2024 года увеличил экспорт газа в Италию на 20,8%
Азербайджан в январе-июле 2024 года увеличил экспорт газа в Италию на 20,8%
23 сентября 2024 г. 12:32
Турция сохранила лидерство среди стран-покупателей азербайджанского газа в январе-июле
Турция сохранила лидерство среди стран-покупателей азербайджанского газа в январе-июле
23 сентября 2024 г. 11:37
“Азерэнержи” аннулировало тендер в рамках проекта BESS
“Азерэнержи” аннулировало тендер в рамках проекта BESS
23 сентября 2024 г. 11:19
Brent на прошлой неделе выросла на 4%
Brent на прошлой неделе выросла на 4%
23 сентября 2024 г. 10:53
“Азерэнержи” направит свыше 17 млн манатов на строительство и реконструкцию трех малых ГЭС 
“Азерэнержи” направит свыше 17 млн манатов на строительство и реконструкцию трех малых ГЭС 
23 сентября 2024 г. 10:45
В Баку состоялось мероприятие по случаю 30-летия Контракта века и Дня нефтяника
В Баку состоялось мероприятие по случаю 30-летия "Контракта века" и Дня нефтяника
21 сентября 2024 г. 16:29
IEC поможет Азербайджану в получении международных стандартов для установок по хранению энергии
IEC поможет Азербайджану в получении международных стандартов для установок по хранению энергии
21 сентября 2024 г. 14:29
Президент утвердил соглашение между правительством Азербайджана, ACWA Power и Межбанком
Президент утвердил соглашение между правительством Азербайджана, ACWA Power и Межбанком
21 сентября 2024 г. 13:35
Дружба, семья, нефть: SOCAR представляет новый фильм о буднях нефтяников
Дружба, семья, нефть: SOCAR представляет новый фильм о буднях нефтяников
21 сентября 2024 г. 12:55
Цена азербайджанской нефти упала ниже 78 долларов
Цена азербайджанской нефти упала ниже 78 долларов
21 сентября 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi