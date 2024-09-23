Парвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg в Гамбурге 24 сентября.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в мероприятии Wind Energy Hamburg в Гамбурге 24 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, он находится с визитом в Германии.

В мероприятии примут участие также официальные лица из европейских стран, представители WindEurope, Nordex Group, Landwind Group, Enterprise Singapore и других компаний в сфере ветроэнергетики.

На открытии мероприятия планируется выступление П.Шахбазова на тему "Инвестиции и глобальное сотрудничество", а на сессии "Энергетический переход" - на тему "Стратегия экспорта зеленой энергии Азербайджана".