Парвиз Шахбазов: Превращение Турции в газовый хаб еще больше расширит отношения с Азербайджаном

Азербайджан является традиционным поставщиком природного газа на турецкий рынок.

Азербайджан является традиционным поставщиком природного газа на турецкий рынок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на брифинге по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Касаясь вопроса создания Турцией газового хаба, министр сказал, что это еще больше расширит отношения между двумя странами.

Министр добавил, что сегодня Турция уже выполняет роль энергетического хаба: "Сегодня Турция также является крупным поставщиком СПГ".