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Парвиз Шахбазов: Превращение Турции в газовый хаб еще больше расширит отношения с Азербайджаном

Парвиз Шахбазов: Превращение Турции в газовый хаб еще больше расширит отношения с Азербайджаном Азербайджан является традиционным поставщиком природного газа на турецкий рынок.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 20:28
Парвиз Шахбазов: Превращение Турции в газовый хаб еще больше расширит отношения с Азербайджаном

Азербайджан является традиционным поставщиком природного газа на турецкий рынок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на брифинге по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Касаясь вопроса создания Турцией газового хаба, министр сказал, что это еще больше расширит отношения между двумя странами.

Министр добавил, что сегодня Турция уже выполняет роль энергетического хаба: "Сегодня Турция также является крупным поставщиком СПГ".

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Turkiye's transformation into gas hub will further expand relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Türkiyənin qaz habına çevrilməsi Azərbaycanla münasibətləri daha da genişləndirəcək"

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