Парламент ратифицирует соглашение по блоку D230 до летних каникул

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Милли Меджлис ратифицирует новое соглашение о долевом разделе добычи для совместной разведки и разработки блока D230 (HPBS-Production Sharing Agreement/PSA) до окончания летней сессии.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP за первый квартал.

"26 апреля Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи для совместной разведки и разработки блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря. Парламент Азербайджана планирует ратифицировать соглашение до летних каникул", - говорится в заявлении.

Отметим, что соглашение подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором BP Group Бобом Дадли в Лондоне с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Блок D230 расположен в Каспийском море в 135 км (84 мили) к северо-востоку от Баку. Блок занимает площадь около 3 200 квадратных километров. Ожидаемая глубина продуктивных слоев блока составляет приблизительно 3 500 метров. По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP, оператора в период разведки, составит 50%, остальная половина будет принадлежать SOCAR. В мае 2016 года с SOCAR был подписан меморандум о взаимопонимании по геологоразведочным работам на блоке D230.