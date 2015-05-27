​Ожидается еще большее удешевление нефти

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Ирак планирует довести ежесуточный объем экспорта нефти на мировой рынок до 3,75 млн. баррелей. Таким образом, ОПЕК пытается вытеснить с рынка американских производителей сланцевой нефти.

По информации агентства Bloomberg, графики продажи нефти в июне показывают, что Ирак увеличит ежесуточную загрузку нефти на 26% или же 800 тыс баррелей. Для сравнения отметим, что это больше объема поставок катарской нефти на мировой рынок.

Как сообщает Report, на полугодовом заседании стран ОПЕК 5 июня не ожидается снижение производства нефти членами картеля. Хотя квота сохраняется на прежнем уровне в 30 млн. баррелей в сутки, на сегодняшний день реальная добыча нефти ОПЕК превышает эту отметку. Так, в апреле среднесуточная добыча составила 30,84 млн. баррелей. С увеличением добычи Ираком этот показатель еще больше увеличится. Отметим, что в апреле Ирак экспортировал рекордное количество нефти (3,1 млн. баррелей в сутки). В прошлом году ежесуточная добыча в Ираке равнялась 3,3 млн. баррелей. Это самый высокий показатель объема добычи с 1979 года. Уже к 2018 году Ирак планирует довести ежесуточную добычу до 6 млн. баррелей.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) за май говорится, что ОПЕК добился вытеснения с рынка ряда американских производителей сланцевой нефти. Однако в документе подчеркивается, что это только начало борьбы ОПЕК со странами, не входящими в картель.

Под влиянием этой информации стоимость нефти марки Brent снизилась до 63,73 долларов/баррель, а марки WTI - 58,21 долларов/баррель.