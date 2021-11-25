Отбор газа из европейских ПГХ впервые с марта превысил 500 млн кубов в сутки

Отбор газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы продолжает расти и накануне впервые с марта превысил 500 млн кубометров в сутки.

Отбор газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы продолжает расти и накануне впервые с марта превысил 500 млн кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в ПХГ Европы 23 ноября пополнились только на 19 млн кубометров, в то время как отбор из хранилищ за этот же период составил почти 514 млн кубометров. Это максимум не только за отопительный сезон в Европе (начался в начале октября), но и более чем за полгода. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в начале марта.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 71,7% и сейчас составляет около 77,4 млрд кубометров.

Как сообщалось ранее, холодная зима в Европе может привести к обнулению запасов природного газа к концу марта 2022 года.