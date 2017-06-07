Опубликован рейтинг мировых стран по уровню потребления нефти

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Гибралтар является крупнейшим потребителем нефти в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

В этой стране средний уровень потребления достигает 861,06 баррелей в сутки на 1 000 человек. Кроме того, в топ-5 крупнейших стран-потребителей нефти входят такие небольшие страны, как Монтсеррат, Сан-Пьер и Микелон, а также Науру. Причина, по которой эти страны вошли в топ-5, заключается в том, что численность населения там очень низкая, поэтому показания потребления нефти на душу населения очень высокие.

В топ-10 входят такие небольшие страны, как Сингапур (3 место), Кувейт (7 место), ОАЭ (10 место). Крупнейшие страны – США, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Россия – гораздо ниже в этом рейтинге потребления нефти на душу населения.

Если говорить об абсолютных показателях потребления, то ситуация будет совсем другой. На первом месте расположены Соединенные Штаты Америки, которые потребляют 19,6 млн баррелей нефти в сутки. На втором месте – Китай, где потребляют около 11,3 млн баррелей в сутки. В первой пятерке также такие страны, как Япония, Индия и Россия. Вместе эти страны потребляют свыше 40 млн баррелей в сутки.

Согласно данным МЭА, мировое потребление достигает 98,3 млн баррелей в сутки.