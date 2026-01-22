Определены приоритеты министерской встречи по Черноморскому энергокоридору

Страны-участницы Черноморского энергетического коридора определили ключевые приоритеты, которые необходимо решить до проведения министерской встречи в Баку, запланированной на начало марта.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято замминистрами энергетики Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии на заседании рабочей группы совместного предприятия "Зеленый энергетический коридор" (GECO, Black Sea Energy).

В частности, обсуждались ключевые аспекты потенциальной синергии между проектами Черноморского кабеля и Транскаспийского кабеля зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан.

По итогам встречи были определены основные направления дальнейших действий, а также приоритетные задачи.

Встреча министров по Черноморскому энергокоридору пройдет в ходе 12-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Напомним, что в 2022 году в Бухаресте было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Этот документ стал важным шагом на пути к формированию зеленого энергетического коридора в Европу.

Меморандум о взаимопонимании о создании СП по проекту "зеленого коридора" Каспий-Черное море- Европа был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан 4 апреля 2025 года при поддержке АБР и АБИИ договорились о запуске первого этапа инициативы "Каспийский зеленый энергетический коридор". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке ТЭО проекта, предусматривающего интеграцию энергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Проект стал продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в сфере "зеленой энергетики", заключенного лидерами трех государств в ноябре 2024 года в рамках конференции COP29.

Энергокоридор "Центральная Азия-Азербайджан", создаваемый Азербайджаном в сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, обладающими большим потенциалом в сфере солнечной энергии, в перспективе может быть связан с Каспийско-Черноморским коридором, создавая соединение больших регионов Центральной Азии с Европой через два моря.