Операционные затраты на разработку АЧГ сократились

Было отмечено, что установка верхних модулей платформы, в том числе бурового модуля, в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери", продолжилось в Бибиэйбате

За три квартала 2020 года операционные затраты Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) на разработку месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили около 399 млн долларов США, капитальные затраты - около 1,398 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока - компании BP-Azerbaijan – за три квартала года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционные расходы по АЧГ сократились на 4,5%, а капитальные затраты возросли на 35,2%.

Было отмечено, что установка верхних модулей платформы, в том числе бурового модуля, в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери", продолжилось в Бибиэйбате.

На глубоководном заводе им. Гейдара Алиева завершена установка свай опорного блока платформы, строительство опорного блока и подводных сооружений продолжилось.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.