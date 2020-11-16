О нас
Report Georgia
Аудио новости

Операционные затраты на разработку АЧГ сократились

Операционные затраты на разработку АЧГ сократились Было отмечено, что установка верхних модулей платформы, в том числе бурового модуля, в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери", продолжилось в Бибиэйбате
Энергетика
16 ноября 2020 г. 12:06
Операционные затраты на разработку АЧГ сократились

За три квартала 2020 года операционные затраты Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) на разработку месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили около 399 млн долларов США, капитальные затраты - около 1,398 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока - компании BP-Azerbaijan – за три квартала года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционные расходы по АЧГ сократились на 4,5%, а капитальные затраты возросли на 35,2%.

Было отмечено, что установка верхних модулей платформы, в том числе бурового модуля, в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери", продолжилось в Бибиэйбате.

На глубоководном заводе им. Гейдара Алиева завершена установка свай опорного блока платформы, строительство опорного блока и подводных сооружений продолжилось.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AÇG-nin işlənməsi əməliyyat məsrəfləri azalıb, əsaslı məsrəflər artıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Депутат Рады: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Депутат Рады: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi