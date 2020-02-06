​Операционные расходы на BTC возросли на 19%

В 2019 году операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили порядка 138 млн долларов США, капитальные расходы - 44 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы в годовом сравнении увеличились на 22 млн долларов или 19%, капитальные расходы - на 3 млн долларов США или 7,32%.

В первом полугодии по BTC экспортировано примерно 31 млн тонн (свыше 233 млн баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 296 танкеров. Это на 3 млн тонн или 8,82% меньше, чем в прошлом году.

Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации с июня 2006 по BTC транспортировано 447 млн тонн нефти (3,35 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 381 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в основном транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть из Туркменистана, России и Казахстана.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).