Операции на нефтяном терминале Джейхан приостановлены

Операции на нефтяном терминале Джейхан на юге страны приостановлены из-за сильного землетрясения в Турции.

Операции на нефтяном терминале Джейхан на юге страны приостановлены из-за сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, об этом Reuters заявил представитель министерства энергетики Турции.

Однако трубопровод Киркук-Джейхан, по которому иракская нефть транспортируется в Джейхан, и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому азербайджанская нефть транспортируется в Турцию, не были повреждены. По этим трубопроводам осуществляется транспортировка нефти.

Также отмечается, что в настоящее время проводится срочное совещание по данному вопросу.

Отметим, что нефтяной терминал Джейхан расположен в 155 километрах от эпицентра землетрясения.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение силой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 284 человека, 2 323 получили ранения, 1 710 зданий полностью разрушены.