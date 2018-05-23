ОПЕК в июне может принять решение об увеличении добычи нефти

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ ОПЕК может принять решение об увеличении добычи нефти на встрече в июне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК и в отрасли.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

"Все варианты рассматриваются", — сказал источник в одной из стран Персидского залива, добавив, что решение об увеличении добычи может быть принято на следующей встрече ОПЕК в июне. Источник отметил, что пока нет определенности относительно объемов увеличения.

Агентство со ссылкой на источник добавляет, что вопрос увеличения добычи будет обсуждаться профильными министрами РФ, Саудовской Аравии и ОАЭ на этой неделе в Санкт-Петербурге.

Другой источник заявил, что ОПЕК и другие страны венской сделки могут отказаться от рекордной планки ее выполнения. Согласно последнему докладу ОПЕК, организация в апреле выполнила соглашение на 163%. Другой источник также отметил, что даже если ОПЕК примет решение об увеличении добычи, вступление решения в силу может занять от трех до четырех месяцев.

Заседание стран ОПЕК состоится 22 июня в Вене. Как правило, страны организации вырабатывают на нем свою общую согласованную позицию, которую позднее представляют на общем заседании всех 24 стран ОПЕК+. Заседание всех 24 стран-участниц венской сделки состоится в Вене на следующий день, 23 июня.