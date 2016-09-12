ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2017 году

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 10 тысяч баррелей в день, продолжая ожидать рекордный показатель в 95,42 миллиона баррелей в день. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сентябрьского доклада организации.

При этом прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году был пересмотрен в сторону повышения на 10 тысяч баррелей в день — до 94,27 миллиона баррелей в день. Изменение связано с более сильными, чем ожидалось, данными в европейских странах ОЭСР и Азиатско-Тихоокеанском регионе в первом полугодии.

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, по итогам 2016 года, как ожидается, снизятся на 0,61 миллиона баррелей в день — до 56,32 миллиона баррелей (улучшение прогноза на 0,19 миллиона баррелей относительно августовского доклада). Повышение прогноза связано с более слабым, чем ожидалось, падением добычи сланцевой нефти в США, более сильными данными из Норвегии, а также запуском месторождения Кашаган в Казахстане, который запланирован на октябрь.