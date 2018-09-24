ОПЕК старается обеспечить постоянный союз с Азербайджаном

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ ОПЕК стремится обеспечить постоянный союз с 10 партнерами из стран, не входящих в ОПЕК, в том числе с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом написал S&P Global Platts, комментируя заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Кроме Азербайджана в этот список ключевых производителей входят Россия, Мексика, Казахстан, Оман, Малайзия и другие.

Ссылаясь на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, S&P пишет, что это происходит для обеспечения стабильности рынка в 2019 году.