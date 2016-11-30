ОПЕК сократит ежесуточную нефтедобычу на 1,2 млн. баррелей

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании ОПЕК в Вене страны-производители договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Отметим, что ранее распространилась информация о возможном среднесуточном сокращении нефтедобычи на 1,4 млн. баррелей в сутки.

Тем самым ОПЕК сократил объемы ежесуточной нефтедобычи до 32,5 млн. баррелей. Вслед за новостями цена на Brent упала до 50,8 долларов за баррель. Прогнозируется, что цена на нефть сбалансируется на уровне 50 долларов за баррель.