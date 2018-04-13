ОПЕК сократила ежесуточную добычу нефти на 200 тыс. баррелей в марте

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократили ежедневную добычу нефти на 200 тыс. баррелей.

Как сообщаетReport, это следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Ежесуточная добыча нефти ОПЕК составила 31,83 млн баррелей нефти.

Страны ОПЕК перевыполнили обязательства по Венскому соглашению о сокращении добычи более чем на 63% за счет Венесуэлы и стран Африки. В марте страны вне картеля выполнили обязательства на 90% .