ОПЕК рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Россией

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) хочет долгосрочного сотрудничества с Россией и другими государствами, не входящими в картель, в области контроля нефтедобычи.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

"Мы работаем над переходом от модели соглашения сроком на год на более долгосрочное – 10-20-летнее. Такая договорённость есть, но детали пока не выработали", - сказал он в интервью Reuters.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки для выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что рассчитывает на продление пакта в 2019 году.