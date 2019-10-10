ОПЕК+ приглашает США присоединиться к хартии сотрудничества, так как страна является крупным производителем нефти.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на пресс-конференции в рамках Oil&Money в Лондоне.

"Если посмотреть на хартию, на ее членов - это все производители нефти. Как мы можем иметь площадку производителей нефти без США? У нас есть формальное приглашение для США присоединиться к хартии", - заявил М.Баркиндо.

Напомним, что 24 страны ОПЕК+ на июльской встрече в Вене подписали хартию бессрочного сотрудничества. Документ представляет собой обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран-участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Участие в хартии является добровольным и открытым.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего по ней страны участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.