ОПЕК понизил прогноз добычи нефти в Азербайджане

ОПЕК понизил прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 0,01 тыс. баррелей по сравнению с прогнозом за прошлый месяц – до 800 тыс. баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском отчете ОПЕК.

В отчете прогнозируется, что в 2020 году добыча сократится по сравнению с 2019 годом, составив 790 тыс. баррелей. Отмечено, что значительного сокращения производства не ожидается.

Напомним, в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.