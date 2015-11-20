​ОПЕК планирует увеличить квоты на добычу нефти

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На заседании 4 декабря Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может объявить об увеличении квот на добычу нефти. Если квоты увеличат, ожидается новый обвал котировок нефти.

Как сообщает Report, 10 ноября генсек организации Абдалла аль-Бадри подчеркнул, что картель намерен бороться за свою долю на рынке. Более того, он призвал все страны, не входящие в ОПЕК, сократить производство. Аль-Бадри также сказал, что ОПЕК поможет Ирану нарастить добычу нефти после того, как Исламская Республика окончательно освободится от международных санкций.

Ключевой член картеля - Саудовская Аравия имеет особую позицию по квотам. Перестать качать нефть означает потерять покупателей, чем могут воспользоваться конкуренты. Министр нефти Саудовской Аравии аль-Наими отмечал, что его страна не снизит добычу даже при 20 долларах за баррель: "Нашу долю отнимут русские, американские и бразильские компании".

Поэтому Саудовская Аравия может выступить с инициативой об увеличении добычи. Страна столкнулась с резким дефицитом бюджета и для его покрытия намерена увеличить объемы добычи. Кроме того, Саудовская Аравия собирается оформлять внешние займы, чтобы и дальше вкладываться в производство, сообщает Forbes. Повышение квот ОПЕК позволит Эр-Рияду беспрепятственно качать углеводороды в нужных объемах. Цены на нефть, соответственно, пойдут вниз еще быстрее. Таким способом королевство собирается убрать конкурентные американские сланцевые компании. ОПЕК уже достиг успехов в этом направлении. Количество работающих буровых установок в США сократилось с 1 900 в прошлом году до 574 в этом году, 20 корпораций обанкротилось, а объемы добычи сланцевого сырья снизились на 500 тыс. баррелей в сутки. Получив долю конкурентов, Саудовская Аравия выиграет не за счет стоимости нефти, а благодаря росту продаж. Однако этот метод может обрушить котировки.

Помимо этого стоит отметить, что в декабре к ОПЕК присоединится еще один участник - Индонезия, в которой добывается около 0,9 млн. баррелей в день, и квоты на заседании 4 сентября могут быть повышены как раз на эту величину.

С другой стороны, аналитики считают, что даже если картель не примет решение о наращивании добычи, квоты будут нарушены. Отметим, что нынешняя квота равна 30 млн. баррелей в день. Однако в октябре среднесуточные объемы добычи нефти странами ОПЕК превысили квоту на 5,5% и составили 31,64 млн.