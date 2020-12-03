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ОПЕК+ планирует постепенное восстановление объемов добычи

ОПЕК+ планирует постепенное восстановление объемов добычи Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки
Энергетика
3 декабря 2020 г. 10:23
ОПЕК+ планирует постепенное восстановление объемов добычи

Обсуждения ОПЕК+ по параметрам сделки на период с 2021 года теперь сводятся к предложениям о постепенном ослаблении снижения добычи нефти в течение нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Bloomberg один из делегатов альянса.

"Обсуждения ОПЕК+ теперь сосредоточены на предложениях о постепенном смягчении сокращений добычи в течение нескольких месяцев", — сказал делегат. При этом он не раскрыл сроки и параметры возможного послабления.

Напомним, что сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Альянс думает отложить этот шаг на некоторое время, но консенсуса пока нет.

После двухдневного перерыва, взятого по итогам безрезультатной встречи ОПЕК, страны ОПЕК+ вновь соберутся за столом переговоров 3 декабря в режиме видеоконференции. Члены альянса должны окончательно определиться с параметрами сделки по сокращению добычи на период с 2021 года.

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