ОПЕК не исключает проведения внеочередного заседания в I полугодии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возможно, проведет внеочередную сессию в первом полугодии 2016 года для обзора ситуации на рынке, а до тех пор сохранит текущий уровень производства нефти, заявил председательствовавший на сессии ОПЕК государственный министр Нигерии по нефтяным ресурсам Эммануэль Ибе Качикву, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Учитывая текущее положение мировой экономики, экономики стран-покупателей и то, что мировая экономика поддерживает сохранение производства на текущем уровне, мы соберемся в период между январем и июнем, чтобы снова посмотреть на потенциал рынка", — сказал Качикву на пресс-коференции по окончании министерской сессии.

"Так что если вы хотите привязать к этому какую-то цифру, то это будет нынешний уровень производства", — сказал он.

Следующая регулярная встреча министров нефти стран ОПЕК назначена на 2 июня 2016 года. До этой даты возможен созыв внеочередной сессии.