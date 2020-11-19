ОПЕК+ может покинуть важный игрок

На фоне пандемии коронавируса, которая угрожает спросу, любые признаки трещин в альянсе могут подорвать хрупкий нефтяной рынок

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) повысили градус напряженности в отношениях со своими нефтяными союзниками — Саудовской Аравией и Россией, государство рассматривает идею выхода из альянса ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Это необычный шаг, поскольку ОАЭ долгое время избегали публичных конфликтов, предпочитая решать споры за закрытыми дверями, не привлекая внимания. Неясно, является ли предупреждение о возможности выхода из альянса маневром для того, чтобы подстегнуть переговоры об уровне добычи, или действительно рассматривается в рамках обсуждения политики", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам агентства, напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда ОАЭ увеличили добычу нефти сверх квоты, предусмотренной в соглашении ОПЕК+, что вызвало предостережения в адрес государства. Теперь ситуация усугубилась на фоне усиливающегося недовольства ОАЭ распределением квот, — правительство страны считает его несправедливым.

При этом отмечается, что официальные представители ОАЭ публично не сигнализировали о том, что государство планирует выход из ОПЕК+.

Агентство также отмечает, что сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК+ появились в весьма затруднительный момент. На фоне пандемии коронавируса, которая угрожает спросу, любые признаки трещин в альянсе могут подорвать хрупкий нефтяной рынок.

Напомним, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ во вторник обсудил ситуацию на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса. По его итогам не было вынесено никакой рекомендации, хотя днем ранее эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам рассмотреть сохранение текущих ограничений добычи на первый квартал или на первое полугодие 2021 года. Комитет обещал дать рекомендации по этому вопросу к заседанию альянса 1 декабря.