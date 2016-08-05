 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ОПЕК и Россия возобновляют переговоры

    Целью является стабилизация и повышение цен на нефть

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Мы прилагаем усилия для организации в ближайшее время встречи между странами, не входящими в ОПЕК, во главе с членами ОПЕК и Россией".

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент отметил, что 4 августа министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио Дель Пино провел переговоры с председателем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Глава государства подчеркнул, что основной целью является стабилизация цен на нефть на минимальной отметке 40 долларов/баррель и повышение их до 50-60 долларов/баррель. 

    Напомним, что на последнем заседании ОПЕК 2 июня в Вене страны-участники не смогли прийти к общей договоренности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi