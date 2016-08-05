ОПЕК и Россия возобновляют переговоры

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Мы прилагаем усилия для организации в ближайшее время встречи между странами, не входящими в ОПЕК, во главе с членами ОПЕК и Россией".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Президент отметил, что 4 августа министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио Дель Пино провел переговоры с председателем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Глава государства подчеркнул, что основной целью является стабилизация цен на нефть на минимальной отметке 40 долларов/баррель и повышение их до 50-60 долларов/баррель.

Напомним, что на последнем заседании ОПЕК 2 июня в Вене страны-участники не смогли прийти к общей договоренности.