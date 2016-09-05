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    ОПЕК, Алжир и Катар поддерживают соглашение Москвы и Эр-Рияда по нефти

    Генсек ОПЕК призвал мировых производителей нефти поддержать усилия Саудовской Аравии и России по стабилизации рынка нефти

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, а также министры энергетики Катара и Алжира Мохаммед бен Салех аль-Сада и Нуреддин Бутерфа заявили, что поддерживают договоренности о совместных действиях в целях стабилизации цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы поддерживаем соглашение Саудовской Аравии и РФ", - заявил министр энергетики Катара.

    При этом, министр энергетики Алжира призвал к большей координации между странами ОПЕК, а генсек ОПЕК призвал мировых производителей нефти поддержать усилия Саудовской Аравии и России по стабилизации рынка нефти.

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