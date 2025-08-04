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ООО "Нахчыван Энержи" прошло госрегистрацию

ООО "Нахчыван Энержи" прошло госрегистрацию 10^55 Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Нахчыван Энержи".
Энергетика
4 августа 2025 г. 11:22
ООО Нахчыван Энержи прошло госрегистрацию

Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Нахчыван Энержи".

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании - город Нахчыван, улица Зарифы Алиевой, 1/12, ее уставной капитал составляет 279 226 900 манатов, а законным представителем является Магеррам Гусейн оглу Аббасов.

Напомним, что 23 ноября прошлого года президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сферах электроснабжения, водоснабжения и регулировании некоторых связанных с этим вопросов. Согласно указу, часть функций и имущества Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики была передана "Азерэнержи". М.Аббасов ранее был заместителем руководителя этой Службы, временно исполнял обязанности руководителя.

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