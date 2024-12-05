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ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами

ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами Инвестиции индийской компании ONGC в экономику Азербайджана составили порядка 1,5 млрд долларов США.
Энергетика
5 декабря 2024 г. 12:21
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами

Инвестиции индийской компании ONGC в экономику Азербайджана до последнего времени составили порядка 1,5 млрд долларов США.

Об этом Report сообщил глава азербайджанского филиала ONGC Videsh Limited Кальйана Раман Ренгара (Kalyana Raman Rengara).

"Общий объем инвестиций, вложенных ONGC Videsh в экономику Азербайджана на сегодняшний день, составляет примерно 1,5 млрд долларов США. Компания крайне заинтересована в участии в проектах разведки и добычи нефти совместно с SOCAR как в Азербайджане, так и в третьих странах", - сообщил Ренгара.

Он отметил, что с этой целью компания увеличила свое присутствие в проектах в Азербайджане, приобретя у норвежской Equinor 0,615% акций в проекте разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и 0,737% акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Сделка была полностью завершена недавно - 29 ноября 2024 года.

Кроме того, заявил менеджер ONGC Videsh, компания не исключает возможности участия в проектах, направленных на развитие возобновляемых источников (ВИЭ) в Азербайджане.

"ONGC Videsh может рассмотреть возможность участия в проектах по развитию возобновляемых источников энергии в Азербайджане в соответствии со стратегией развития бизнеса компании и ее политикой”, - сказал Ренгар.

В настоящее время ONGC Videsh в Азербайджане является участником проекта АЧГ с долевым участием 2,925% и нефтепровода БТД с долей в 3,11%.

Основная деятельность компании - разведка и разработка нефтегазовых месторождений за пределами Индии. Компания владеет активами в 32 нефтегазовых проектах в 15 странах. По запасам и добыче ONGC Videsh является второй по величине энергокомпанией Индии, уступая только материнской - ONGC.

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Версия на азербайджанском языке “ONGC Videsh” Azərbaycanda və ondan kənarda SOCAR ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке ONGC Videsh seeks to expand cooperation with SOCAR in Azerbaijan and beyond

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