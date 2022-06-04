Оман сможет нарастить добычу нефти в 2 раза за счет новых месторождений

В Омане открыли новые месторождения нефти.
Как передает Report со ссылкой на госагентство Oman News, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.
По его словам, за счет новых месторождений Оман сможет нарастить добычу вдвое, до 100 тыс. баррелей в ближайшие два-три года.
Какие-либо подробности о новых месторождениях не приводятся. Министр выразил надежду, что, несмотря на боевые действия в Украине, цены на нефть останутся на нынешнем уровне как минимум до конца года.
По данным агентства, запасы сырой нефти в Омане в настоящее время составляют 5,2 млрд баррелей, а запасы газа оцениваются примерно в 24 трлн кубфутов.
На этой неделе страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти на 648 тыс. баррелей в стуки. Это примерно в полтора раза превышает изначальные планы.