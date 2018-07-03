Один из блоков Мингячевирского ТЭЦ может возобновить работу

Мингячевир. 3 июля. REPORT.AZ/ Работа одного из блоков ТЭЦ "Азербайджан", расположенной в Мингячевире, может быть восстановлена в течение дня.

Как сообщает ширванское бюро Report, ведутся работы по запуску наименее пострадавшего 7-го блока.

По информации, авария в электрическом хозяйстве и в 6-м блоке ТЭЦ "Азербайджан" парализовала деятельность всей станции. Электролинии, питающие помимо 6-го и другие блоки, также вышли из строя, придя в аварийное состояние. По этой причине в настоящее время на станции не работает ни один блок. Ведутся работы по восстановлению энергетического хозяйства. Процесс может занять как минимум 4-5 дней.

В настоящее время пустота от простоя станции по производству электроэнергии восполняется за счет альтернативных источников энергии.

В целом, объем нанесенного станции ущерба пока не подсчитан. Соответствующие структуры ведут в связи с этим разбирательства и анализы.