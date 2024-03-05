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Объявлен объем доходов ГНФАР от "Шахдениз" в этом году

Объявлен объем доходов ГНФАР от "Шахдениз" в этом году В январе-феврале 2024 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 78,5 млн долларов США от месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
5 марта 2024 г. 13:15
Объявлен объем доходов ГНФАР от Шахдениз в этом году

В январе-феврале 2024 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 78,5 млн долларов США от месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

Согласно информации, это на 456,26 млн долларов США, или на 6,82% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из средств, поступивших в нефтяной фонд за отчетный период, на долю конденсата пришлось 15,7 млн долларов США, что на 42,37 млн долларов США, или в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ARDNF-nin “Şahdəniz”dən əldə etdiyi gəlirlərin həcmi açıqlanıb

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