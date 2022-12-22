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Обсуждено расширение деятельности SOCAR в Турции

Обсуждено расширение деятельности SOCAR в Турции В рамках визита в Турцию делегации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) во главе с президентом Ровшаном Наджафом состоялась встреча с министром энергетики и природных ресурсов этой страны Фатихом Донмазом, в ходе которой состоялся обмен
Энергетика
22 декабря 2022 г. 12:51
Обсуждено расширение деятельности SOCAR в Турции

В рамках визита в Турцию делегации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) во главе с президентом Ровшаном Наджафом состоялась встреча с министром энергетики и природных ресурсов этой страны Фатихом Донмазом, в ходе которой состоялся обмен мнениями о расширении деятельности компании в Турции и других темах, представляющих взаимный интерес.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече было выражено удовлетворение взаимными дружественными и братскими отношениями между нашими странами, стратегическим партнерством на высоком уровне, подчеркнуто успешное развитие полезного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во всех сферах, в том числе в области энергетики.

Делегация во главе с Р.Наджафом посетила парк имени общенационального лидера Гейдара Алиева в Анкаре и возложила венок к его памятнику. Затем состоялось заседание правления SOCAR Turkey. На заседании были обсуждены итоги текущего года, определены планы на 2023 год.

Делегация SOCAR также встретилась с председателем правления и главным исполнительным директором компании Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Мелихом Ханом Билгином. На встрече говорилось об эффективном сотрудничестве между SOCAR и TPAO, обсуждались текущие и потенциальные перспективы сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоExpansion of SOCAR's activities in Turkiye discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın Türkiyədəki fəaliyyətinin genişləndirilməsi müzakirə edilib

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