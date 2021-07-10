О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обращения в ПО "Азеригаз" сократились почти на 50%

Обращения в ПО "Азеригаз" сократились почти на 50% Во втором квартале года в связи с защитой прав потребителей, снабжением абонентов электроэнергией и теплом, природным газом и другими вопросами непосредственно в Агентство по регулированию энергетических вопросов и из Минэнергетики поступило 1 714 обращен
Энергетика
10 июля 2021 г. 12:04
Обращения в ПО Азеригаз сократились почти на 50%

Во втором квартале года в связи с защитой прав потребителей, снабжением абонентов электроэнергией и теплом, природным газом и другими вопросами непосредственно в Агентство по регулированию энергетических вопросов и из Минэнергетики поступило 1 714 обращений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, всего поступило 171 обращение в связи с газоснабжением, из них 12 носили справочный характер. По сравнению с первым кварталом года это на 170 обращений или 49,8% меньше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz"a dair daxil olan müraciətlər 50 %-dək azalıb

Самое читаемое

SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
На Каспии утонул 52-летний мужчина
На Каспии утонул 52-летний мужчина
4 июля 2021 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi