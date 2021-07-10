Обращения в ПО "Азеригаз" сократились почти на 50%

Во втором квартале года в связи с защитой прав потребителей, снабжением абонентов электроэнергией и теплом, природным газом и другими вопросами непосредственно в Агентство по регулированию энергетических вопросов и из Минэнергетики поступило 1 714 обращен

Во втором квартале года в связи с защитой прав потребителей, снабжением абонентов электроэнергией и теплом, природным газом и другими вопросами непосредственно в Агентство по регулированию энергетических вопросов и из Минэнергетики поступило 1 714 обращений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, всего поступило 171 обращение в связи с газоснабжением, из них 12 носили справочный характер. По сравнению с первым кварталом года это на 170 обращений или 49,8% меньше.