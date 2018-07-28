Баку. 28 Июль. REPORT.AZ/ Оборот Сумгайытского химико-промышленного парка планируется довести до 200 млн манатов к концу года.

Как сообщает Report, об этом заявил директор ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Назим Талыбов на проходящем в Баку мероприятии "Организация стоимостной цепочки - от сырья до конечного продукта".

Он отметил, что оборот парка составил 24 млн манатов в 2015 году и 140 млн манатов в 2017-м: "Оборот парка в первом полугодии текущего года составил 100 млн манатов, и к концу года этот показатель планируется довести до 200 млн манатов".

По его словам, если 5 лет назад инвестиционный портфель Сумгайытского химико-промышленного парка составлял 860 млн долларов, в настоящее время эта цифра равна примерно 2,8 млрд долларов: "Объем фактических инвестиций в парк пятью годами ранее был 60 млн долларов, сегодня же составляет 2 млрд долларов".

Талыбов сообщил, что в настоящее время в парке работает около 8 тыс. человек.

По его словам, сейчас в Азербайджане действует 5 индустриальных парков: "При создании индустриальных парков в Азербайджане в 2011 году планировалось обеспечить занятостью около 10 тыс. человек. Сегодня в этих индустриальных парках работает около 11 тыс. человек. В будущем будет создано около 7 500 новых рабочих мест".

Он отметил, что объем инвестиций в индустриальные парки Азербайджана на сегодняшний день составляет 2,6 млрд долларов. "Объем инвестиционного портфеля индустриальных парков составляет 3,6 млрд долларов, а фактические инвестиции оцениваются в 2,6 млрд долларов".