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    ​Обнародованы доходы Албании от транзита по TAP

    Проект TAP поддерживается Евросоюзом и внесен в Инвестиционные рамки для Западных Балкан (WBIF)

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Доходы Албании в качестве транзитной страны от проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) прогнозируются в размере 160 млн. евро в год.

    Как сообщает Report, проект TAP поддерживается Евросоюзом и внесен в Инвестиционные рамки для Западных Балкан (WBIF).

    Расположенная на Балканах другая страна - Сербия больше заинтересована в реализации проекта "Турецкий поток". Так, согласно прогнозам, доходы Сербии от этого проекта составят 400 млн. евро в год.

    Расположенные на Балканах Греция и Македония заинтересованы в реализации как проекта TAP, так и "Турецкого потока".

    Информированные источники отмечают, что ЕС вновь предпримет попытки задержки реализации балканского сегмента проекта "Турецкий поток". 

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