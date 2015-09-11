​Обнародованы доходы Албании от транзита по TAP

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Доходы Албании в качестве транзитной страны от проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) прогнозируются в размере 160 млн. евро в год.

Как сообщает Report, проект TAP поддерживается Евросоюзом и внесен в Инвестиционные рамки для Западных Балкан (WBIF).

Расположенная на Балканах другая страна - Сербия больше заинтересована в реализации проекта "Турецкий поток". Так, согласно прогнозам, доходы Сербии от этого проекта составят 400 млн. евро в год.

Расположенные на Балканах Греция и Македония заинтересованы в реализации как проекта TAP, так и "Турецкого потока".

Информированные источники отмечают, что ЕС вновь предпримет попытки задержки реализации балканского сегмента проекта "Турецкий поток".