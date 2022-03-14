Объемы энергообмена между Грузией и Азербайджаном растут

Ведется работа по дальнейшему укреплению взаимосвязи между энергетическими системами Грузии и Азербайджана. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении АО "Государственная электросистема Грузии".

Ведется работа по дальнейшему укреплению взаимосвязи между энергетическими системами Грузии и Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении АО "Государственная электросистема Грузии".

В рамках этого процесса одноцепные линии электропередачи Гардабани мощностью 330 киловатт будут заменены на двухцепные. По завершении проекта мощность линий удвоится.

Линии электропередач соединяют энергосистемы Грузии и Азербайджана через подстанции "Гардабани-500" и "Агстафа". Проект также предусматривает полную реконструкцию подстанции "Гардабани 500".

По данным государственной компании, станет возможным обмен 700-1000 МВт электроэнергии между энергосистемами Грузии и Азербайджана, что значительно увеличит мощность двух стран и повысит надежность синхронизированной деятельности.

Работы по проекту планируется завершить в июне этого года.