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Объемы энергообмена между Грузией и Азербайджаном растут

Объемы энергообмена между Грузией и Азербайджаном растут Ведется работа по дальнейшему укреплению взаимосвязи между энергетическими системами Грузии и Азербайджана. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении АО "Государственная электросистема Грузии".
Энергетика
14 марта 2022 г. 13:12
Объемы энергообмена между Грузией и Азербайджаном растут

Ведется работа по дальнейшему укреплению взаимосвязи между энергетическими системами Грузии и Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении АО "Государственная электросистема Грузии".
В рамках этого процесса одноцепные линии электропередачи Гардабани мощностью 330 киловатт будут заменены на двухцепные. По завершении проекта мощность линий удвоится.
Линии электропередач соединяют энергосистемы Грузии и Азербайджана через подстанции "Гардабани-500" и "Агстафа". Проект также предусматривает полную реконструкцию подстанции "Гардабани 500".
По данным государственной компании, станет возможным обмен 700-1000 МВт электроэнергии между энергосистемами Грузии и Азербайджана, что значительно увеличит мощность двух стран и повысит надежность синхронизированной деятельности.
Работы по проекту планируется завершить в июне этого года.

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Версия на английском языке Georgia, Azerbaijan boost energy exchange
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Azərbaycan arasında enerji mübadiləsinin həcmi artırılır

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