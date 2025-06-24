Объем газа, добытого с месторождения "Шахдениз", достиг 250 млрд кубометров

Объем газа, добытого с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, достиг 250 млрд кубометров.

Объем газа, добытого с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, достиг 250 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, это месторождение, открытое в 1999 году, по первоначальным подсчетам содержит примерно 1 трлн кубометров газа и 2 млрд баррелей конденсата.

Отметим, что первая добыча газа с месторождения началась в декабре 2006 года по проекту "Шахдениз Этап-1", а по проекту "Шахдениз Этап-2" - в июле 2018 года.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи перспективной площади "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о разделе продукции (PSA) по "Шахдениз" было ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году. Согласно документам, подписанным в Баку 17 декабря 2013 года, срок действия соглашения по разработке месторождения "Шахдениз" был продлен с 2036 года до 2046 года.

Доли участия по "Шахдениз" распределены следующим образом: BP (оператор - 29,99%), "Лукойл" (19,99%), TPAO (19%), НИКО (10%), "Южный газовый коридор" (16,02%), MVM (5%).