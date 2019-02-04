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    Объем жидких углеводородов Ирана достиг рекорда

    Объем жидких углеводородов в Иране составляет 160,12 миллиарда баррелей, природного газа - 33,33 триллиона кубометров

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Объем извлекаемых запасов жидких углеводородов Ирана в настоящий момент находится на рекордном уровне и составляет 160,12 миллиарда баррелей, природного газа - 33,33 триллиона кубометров.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Shana со ссылкой на данные Иранской государственной нефтяной компании (NIOC).

    "Это делает Иран одним из крупнейших в мире обладателей запасов сырой нефти, конденсата и газа на планете", - пишет агентство.

    Как отмечает Shana, Иран после исламской революции 1979 года открыл в общей сложности 65 нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, в стране недавно была обнаружена легкая и малосернистая нефть.

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