Объем жидких углеводородов Ирана достиг рекорда

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Объем извлекаемых запасов жидких углеводородов Ирана в настоящий момент находится на рекордном уровне и составляет 160,12 миллиарда баррелей, природного газа - 33,33 триллиона кубометров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Shana со ссылкой на данные Иранской государственной нефтяной компании (NIOC).

"Это делает Иран одним из крупнейших в мире обладателей запасов сырой нефти, конденсата и газа на планете", - пишет агентство.

Как отмечает Shana, Иран после исламской революции 1979 года открыл в общей сложности 65 нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, в стране недавно была обнаружена легкая и малосернистая нефть.