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    Объем выработки электроэнергии в Азербайджане возрос на 6%

    В декабре выработано 2,2 млрд. кВт/ч электроэнергии

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году в энергосистеме Азербайджана в целом выработано 22,7 млрд. кВт/часов электроэнергии, что превышает показатель аналогичного периода предыдущего года на 5,6%.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

    В информации отмечается о продолжении в течение года обмена электроэнергией со странами, с которыми Азербайджан сотрудничает в данной сфере.

    Как сообщает источник, в декабре 2014 года в стране выработано около 2,2 млрд. кВт/часов электроэнергии.

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