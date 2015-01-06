Объем выработки электроэнергии в Азербайджане возрос на 6%

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году в энергосистеме Азербайджана в целом выработано 22,7 млрд. кВт/часов электроэнергии, что превышает показатель аналогичного периода предыдущего года на 5,6%.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

В информации отмечается о продолжении в течение года обмена электроэнергией со странами, с которыми Азербайджан сотрудничает в данной сфере.

Как сообщает источник, в декабре 2014 года в стране выработано около 2,2 млрд. кВт/часов электроэнергии.