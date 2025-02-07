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"Азеришыг" провел масштабные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет

"Азеришыг" провел масштабные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет "Азеришыг" за последние 5 лет осуществило масштабные восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 16:01
Азеришыг провел масштабные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет

Оператор "Азеришыг" за последние 5 лет провел масштабные восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции в Зангилане директор Центра обучения и инноваций "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

"За указанный период в Шуше были введены в эксплуатацию 7 подстанций 35/0,4 кВ, включая Центр цифрового управления и Центр инновационных технологий электрических сетей, в селе Дашалты - одна подстанция 35/10 кВ, а также узловая подстанция и Центр цифрового управления в Гадруте, в Джебраиле - Центр цифрового управления", - сказал он.

Мамедзаде добавил, что в 2024 году с участием президента Ильхама Алиева состоялось официальное открытие двух крупных энергетических центров - подстанция Истису 110/35 кВ в Кяльбаджаре и Центр цифрового управления электрической сети Зангилана. Кроме того, к эксплуатации готовы Агдамская электрическая сеть и Центр цифрового управления. Все 3 энергетических центра оснащены современной системой SCADA.

Он также подчеркнул, что продолжается строительство воздушных линий электропередачи для обеспечения электроснабжения сел Заллар, Яншаг, Гамышлы и Чайкенд в Кяльбаджаре, Гюлебирд, Шяльвя, Эрикли, Кюрдгаджи в Лачыне, Эйвазханбейли в Агдаме, Ашагыгушчу, Юхарыгушчу в Ходжалы, Гайбалы в Шуше, поселка Гадрут, села Туг и окрестных сел в Ходжавенде, Довлетярлы, Пирахмедли, Дедели в Физули, Хоровлу, Шюкюрбейли и поселка Худаферин в Джебраиле, Джахангирбейли в Зангиланском районе, сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлы.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda son 5 ildə enerji infrastrukturunun yenidən qurulması ilə bağlı işləri açıqlayıb

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