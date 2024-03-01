ОАЭ могут поддержать работу новых солнечных и ветряных электростанций в Азербайджане

Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA) может оказать поддержку в эксплуатации новых солнечных и ветряных электростанций в Азербайджане.

Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA) может оказать поддержку в эксплуатации новых солнечных и ветряных электростанций в Азербайджане.

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на встрече главы правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) Самира Ахундова с главным исполнительным директором TAQA по передаче и распределению Омаром Аль Хашмини и директором по сетевому развитию и инвестициям Габриэле Мандуцио в Баку.

Стороны в частности обсудили новый закон "Об электроэнергетике", вступивший в силу в Азербайджане с 1 января 2024 года. Также была представлена информация о проекте прокладки Черноморского подводного кабеля между Азербайджаном, Грузией и Румынией.