НПЗ в Кулеви намерен полностью отказаться от российской нефти за счет альтернативных маршрутов через Азербайджан

Стратегическая цель первого полномасштабного нефтеперерабатывающего завода Грузии "Black Sea Petroleum" (BSP) - замещение российской нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель и генеральный директор компании Давид Поцхверия в интервью телеканалу BMGTV.

Д. Поцхверия отмечает, что компания начинала деятельность с переработки российской нефти, однако в настоящее время активно работает над диверсификацией сырьевой базы.

"В перспективе это позволит BSP экспортировать продукцию на рынок Европейского союза. Наша цель - полностью заменить российское сырье. Для этого мы уже работаем с туркменской нефтью, а на следующем этапе планируем использовать также казахстанскую и другие альтернативные источники", - подчеркнул Д. Поцхверия.

По его словам, диверсификация источников сырья напрямую влияет на экспортные возможности компании. В частности, рынок ЕС в настоящее время закрыт для продукции, произведенной из российской нефти, тогда как переход на альтернативное сырье снимает это ограничение.

Между тем Д.Поцхверия сообщил, что после налаживания транзита туркменской нефти по железной дороге через Азербайджан, компания сможет активировать альтернативную цепочку поставок: "Как только эта железнодорожная сеть (в Азербайджане - ред.) будет введена в эксплуатацию, транзит других источников, включая казахстанскую нефть, автоматически последует за этим", - утверждает он.

Согласно сообщениям грузинских СМИ, BSP намерена полностью обеспечить Грузию собственными нефтепродуктами. В настоящее время компании принадлежит единственный в стране нефтеперерабатывающий завод, расположенный в порту Кулеви, который выпускает полуфабрикаты для производства бензина, дизельного и авиационного топлива. К 2027 году предприятие планирует перейти на выпуск топлива стандарта Евро-5.

Проект BSP реализуется в Кулеви, и его первая фаза уже завершена. На текущем этапе годовая мощность завода составляет 1,2 млн тонн, однако после полного развития она увеличится до 4,5 млн тонн. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн долларов, из которых более 150 млн долларов уже освоено на первом этапе.