НПЗ STAR входит в число самых цифровизированных компаний мира

STAR стал участником сети Global Lighthouse Network, благодаря внедрению технологий Индустрии 4.0

В нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR еще на стадии строительства в технологическое оборудование инвестировано более 70 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

STAR стал участником сети Global Lighthouse Network, благодаря внедрению технологий Индустрии 4.0. Это также единственная компания из Турции, выбранная в Лигу заводов будущего в этом году, и первый НПЗ в мире, удостоенный этой награды.

По словам гендиректора SOCAR Turkey Заур Гахраманов, в 2020 году Petкim была единственной компанией, выбранной из Турции в эту лигу, а через год в нее вошел и НПЗ STAR.

Благодаря инвестициям, годовая производительность НПЗ STAR в производстве дизельного и авиационного топлива увеличилась на 10%. Потребление природного газа, используемого в качестве топлива на НПЗ, в 2020 году сократилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило сокращение выбросов углерода на 178 000 тонн и экономию воды на 406 000 тонн в год.