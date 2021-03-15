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НПЗ STAR входит в число самых цифровизированных компаний мира

НПЗ STAR входит в число самых цифровизированных компаний мира STAR стал участником сети Global Lighthouse Network, благодаря внедрению технологий Индустрии 4.0
Энергетика
15 марта 2021 г. 16:27
НПЗ STAR входит в число самых цифровизированных компаний мира

В нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR еще на стадии строительства в технологическое оборудование инвестировано более 70 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

STAR стал участником сети Global Lighthouse Network, благодаря внедрению технологий Индустрии 4.0. Это также единственная компания из Турции, выбранная в Лигу заводов будущего в этом году, и первый НПЗ в мире, удостоенный этой награды.

По словам гендиректора SOCAR Turkey Заур Гахраманов, в 2020 году Petкim была единственной компанией, выбранной из Турции в эту лигу, а через год в нее вошел и НПЗ STAR.

Благодаря инвестициям, годовая производительность НПЗ STAR в производстве дизельного и авиационного топлива увеличилась на 10%. Потребление природного газа, используемого в качестве топлива на НПЗ, в 2020 году сократилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило сокращение выбросов углерода на 178 000 тонн и экономию воды на 406 000 тонн в год.

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Версия на английском языке STAR – among the world’s most digitalized refineries 
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın STAR zavodu dünyanın ən çox rəqəmsallaşmış şirkətləri sırasındadır

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