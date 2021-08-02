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НПЗ STAR сократил импорт сырой нефти на 14%

НПЗ STAR сократил импорт сырой нефти на 14% В мае этого года нефтеперерабатывающий завод STAR, актив Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции, импортировал 679 647 тонн сырой нефти.
Энергетика
2 августа 2021 г. 15:57
НПЗ STAR сократил импорт сырой нефти на 14%

В мае этого года нефтеперерабатывающий завод STAR, актив Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции, импортировал 679 647 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Согласно отчету, это на 112 461 тонну или на 14,2% меньше, чем в мае прошлого года. Объемы импорта составляют 20,05% всей сырой нефти, импортируемой в Турцию.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". Завод способен производить 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, а также авиатопливо, LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.

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Версия на английском языке STAR Refinery reduces crude oil imports by 14% in May 
Версия на азербайджанском языке Mayda STAR neft emalı zavodu xam neft idxalını 14 % azaldıb

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