​НПЗ STAR сменил вид производимой продукции из-за коронавируса

В связи с запретами на воздушные перелеты из-за пандемии COVID-19 НПЗ STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции перешел от производства авиационного топлива к дизельному.

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" заявил генеральный исполнительный директор "дочки" SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов.

"Из-за запретов на воздушные перелеты потребление авиатоплива сильно сократилось. Технология на заводе STAR обеспечивает гибкость производства, что позволило нам с марта заменить производство авиационного топлива дизельным", - сказал Гахраманов.

Он также рассказал, что процесс перехода занял неделю.

Помимо этого, при переходе на дизель, дополнительно производится нефтехимическое сырье, которое становится сырьем для процесса производства в Petkim, отметил Гахраманов.

По его словам, за последний месяц потребление дизтоплива снизилось на 15%: "Этот спад будет продолжаться в течение всего периода социальной изоляции. По нашим расчетам, если снижение потребления составит 40%, нам придется сократить мощности нефтеперерабатывающего завода на 10-15%. Конечно, мы надеемся, что этого не случится, но мы готовы ко всем сценариям".

Глава дочерней компании SOCAR отметил, что успешное производство на нефтехимическом комплексе продолжается, но, если ситуация не исправится в течение 2-3 месяцев, придется предпринимать определенные шаги.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". Завод способен производить 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, а также авиатопливо, LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.