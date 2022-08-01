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Новый генсек ОПЕК вступил в должность

Новый генсек ОПЕК вступил в должность Новый генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс вступил в свою должность с 1 августа.
Энергетика
1 августа 2022 г. 15:34
Новый генсек ОПЕК вступил в должность

Новый генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс вступил в свою должность с 1 августа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила ОПЕК.

"Его превосходительство Хайтам аль-Гайс из Кувейта сегодня вступил в должность генерального секретаря ОПЕК… Аль-Гайс был назначен на трехлетний срок специальным заседанием конференции ОПЕК, состоявшимся 3 января 2022 года", — сообщается в релизе организации.

Новый генсек из Кувейта и ранее занимал должность управляющего директора по международному маркетингу госкомпании Kuwait Petroleum Corporation. Он сменил на этой должности Мохаммеда Баркиндо, который скончался 5 июля. Ему оставалось проработать на должности главы ОПЕК меньше месяца. Баркиндо занимал эту должность 6 лет и по праву считается одним из отцов-основателей сделки ОПЕК+, направленной на стабилизацию рынка нефти.

По словам аль-Гайса, на протяжении всей своей истории ОПЕК всегда выступала за продвижение диалога, сотрудничества и партнерства для реализации своей миссии. "Я с нетерпением жду начала работы со всеми нашими странами-членами и многочисленными партнерами по всему миру, чтобы обеспечить устойчивое и инклюзивное энергетическое будущее, в котором никто не останется без внимания", — добавил он.

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