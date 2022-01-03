Представитель Кувейта станет новым генсеком ОПЕК

Министры стран ОПЕК на специальной видеоконференции в понедельник назначили Хайсама аль-Гайса из Кувейта на пост генерального секретаря ОПЕК с августа 2022 года.

Министры стран ОПЕК на специальной видеоконференции назначили Хайсама аль-Гайса из Кувейта на пост генерального секретаря ОПЕК с августа 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Аль-Гайс сменит на этом посту нигерийца Мухаммеда Баркиндо, действующего в этом качестве с 2016 года. Его полномочия истекают в июле 2022 года. Он возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Кандидатура аль-Гайса была единственной в списке.

Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 год, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.

Хайсам аль-Гайс имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности "политология". Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.